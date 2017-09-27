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Зарубежные гости

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27.09.2017

Представительная делегация зарубежных гостей прибыла в Орловскую область, чтобы поздравить губернатора Вадима Потомского и орловчан с юбилеем.

Теги:Вадим Потомскийгубернатор Орловской областизарубежная делегация80-летие Орловской области

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