Заплатите налоги!

Срок уплаты налогов за 2016 год — до 1 декабря влючительно. Если у вас остались какие-либо вопросы по начислениям, льготам и выплатам — двери федеральной налоговой службы открыты в будние дни с 9 до 18 и в субботу с 10 до 15.00.