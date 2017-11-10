Заплатите налоги!
10.11.2017
Срок уплаты налогов за 2016 год — до 1 декабря влючительно. Если у вас остались какие-либо вопросы по начислениям, льготам и выплатам — двери федеральной налоговой службы открыты в будние дни с 9 до 18 и в субботу с 10 до 15.00.
Короткая ссылка obl1.ru/~/43086
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