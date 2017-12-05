Законный труд
04.12.2017
В области отмечена положительная динамика по снижению неформальной занятости. В списке преуспевщих — Малоархангельский, Ливенский, Новодеревеньковский и другие районы.
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