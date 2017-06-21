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За работу с пенсионерами

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20.06.2017

Орловская область попала в число лучших на II Всероссийском Форуме социальных инноваций регионов в подмосковном Красногорске.

Теги:КрасногорскВалентина Матвиенкофорумобразование

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