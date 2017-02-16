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За ответом к губернатору

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16.02.2017

Решение самых насущных проблем орловчан — на личном контроле губернатора. На прошедшем в четверг приеме граждан основная часть вопросов касалась улучшения жилищных условий.

Теги:ГубернаторВадим Потомскийприемграждане

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