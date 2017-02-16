За ответом к губернатору
16.02.2017
Решение самых насущных проблем орловчан — на личном контроле губернатора. На прошедшем в четверг приеме граждан основная часть вопросов касалась улучшения жилищных условий.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31569
Другие новости раздела
16.02.2017
Встреча Потомского с омбудсменом
16.02.2017
Сухой закон
16.02.2017
Благотворительные ноты
16.02.2017
Артисты детям
16.02.2017
Доступ к эфиру
$ USD57.1507(+0.38)17.02
€ EUR60.654(+0.63)17.02
Наш опрос
Что для вас важнее всего в работе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: