За мир
15.02.2017
15 февраля — очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана. День, когда страна вспоминает не только тех, кто выполнял интернациональный долг «за речкой».
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