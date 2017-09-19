Юбилей ветерана
19.09.2017
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Штанов отмечает свое 95-летие. На фронт он был призван 5 августа 1941 года и направлен в 112-ый стрелковый полк Карельского фронта.
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