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Юбилей Орловщины

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25.09.2017

27 сентября 1937 года Центральный Исполнительный Комитет СССР принял решение о разделе Западной и Курской областей на Смоленскую, Курскую и Орловскую. В честь этой памятной даты в Орловском краеведческом музее состоялось открытие экспозиции.

Теги:80 лет Орловской областиСССРэкспозициякраеведческий музейВадим Потомский

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