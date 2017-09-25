Юбилей Орловщины
25.09.2017
27 сентября 1937 года Центральный Исполнительный Комитет СССР принял решение о разделе Западной и Курской областей на Смоленскую, Курскую и Орловскую. В честь этой памятной даты в Орловском краеведческом музее состоялось открытие экспозиции.
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