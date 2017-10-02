Ярмарка не
02.10.2017
В Орле состоялся второй фестиваль архитектуры, урбанистики, строительных технологий. В этом году жителям не только показали , каким может быть город, но и представили варианты жилого комплекса.
Короткая ссылка obl1.ru/~/42324
Другие новости раздела
02.10.2017
Потомский в Туркмении
02.10.2017
Юбилей УМВД
02.10.2017
Золотая осень
02.10.2017
Квартиры ветеранам
02.10.2017
Аллея Дружбы
$ USD57.8134(-0.2)03.10
€ EUR67.9076(-0.54)03.10
Наш опрос
Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?