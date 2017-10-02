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Ярмарка не

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02.10.2017

В Орле состоялся второй фестиваль архитектуры, урбанистики, строительных технологий. В этом году жителям не только показали , каким может быть город, но и представили варианты жилого комплекса.

Теги:ярмарканедвижимостьфестивальурбанистика

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