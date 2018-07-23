Выставка орловской продукции предваряла заседание ТПП РФ

Обменяться с коллегами и потенциальными партнерами деловой информацией, продемонстрировать свои новинки — такая возможность представилась участникам выставки-презентации орловской продукции. Среди тем беседы бизнеса, власти, а так же представителей ведущей продовольственной компании страны — увеличение количество орловской продукции на прилавках федеральных торговых сетей.