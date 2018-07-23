Выставка орловской продукции предваряла заседание ТПП РФ
23.07.2018
Обменяться с коллегами и потенциальными партнерами деловой информацией, продемонстрировать свои новинки — такая возможность представилась участникам выставки-презентации орловской продукции. Среди тем беседы бизнеса, власти, а так же представителей ведущей продовольственной компании страны — увеличение количество орловской продукции на прилавках федеральных торговых сетей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/48050
Другие новости раздела
23.07.2018
«Агро! За качество!»
23.07.2018
Мценск отметил день города
$ USD63.1957(-0.29)24.07
€ EUR74.1286(+0.2)24.07
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют