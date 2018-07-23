Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.07.2018 Понедельник 17:15
сейчас в эфире
16:35
Документальный сериал
Невероятная наука|16+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Выставка орловской продукции предваряла заседание ТПП РФ

Выставка орловской продукции предваряла заседание ТПП РФ

Версия для печати

23.07.2018

Обменяться с коллегами и потенциальными партнерами деловой информацией, продемонстрировать свои новинки — такая возможность представилась участникам выставки-презентации орловской продукции. Среди тем беседы бизнеса, власти, а так же представителей ведущей продовольственной компании страны — увеличение количество орловской продукции на прилавках федеральных торговых сетей.

Теги:ТПП РФвыставкаОрловская областьпродукция

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/48050

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Клычков встретился с участниками конкурса «Молодые кадры Орловщины»
23.07.2018

Клычков встретился с участниками конкурса «Молодые кадры Орловщины»

«Агро! За качество!»
23.07.2018

«Агро! За качество!»

В 2018 году в 84 орловских домах сделают капремонт
23.07.2018

В 2018 году в 84 орловских домах сделают капремонт

Мценск отметил день города
23.07.2018

Мценск отметил день города

Клычков посетил туристический слет в Урицком районе
23.07.2018

Клычков посетил туристический слет в Урицком районе

$ USD63.1957(-0.29)24.07
€ EUR74.1286(+0.2)24.07

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online