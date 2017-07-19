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Вырвать с корнем

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19.07.2017

На территории Орла стали появляться карантинные сорняки, которые представляют опасность не только для земледелия, но и для здоровья граждан. Этот вопрос обсудили представители надзорных органов в администрации Орла.

Теги:Надзорные органыгородская администрацияОрелсорнякигород

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