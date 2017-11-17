Встреча со спортсменами
17.11.2017
Андрей Клычков поблагодарил спортсменов региона за личный вклад в продвижение Орловщины как в России, так и за рубежом. Встреча состоялась в пятницу в спортивном центре «Олимп».
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