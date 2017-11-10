Встреча с ветеранами
08.11.2017
Масштабные праздничные мероприятия, которые накануне проходили в Орловском регионе, завершились диалогом поколений. В администрацию области пригласили членов ветеранских организаций во главе с бессменным лидером — Николаем Кутузовым.
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