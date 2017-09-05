Встреча с ректорами
05.09.2017
Актуальные вопросы высшей школы, роль орловских вузов в социально-экономическом развитии региона — эти и другие вопросы обсуждались в администрации Орловской области. Губернатор Вадим Потомский провел встречу с ректорами.
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