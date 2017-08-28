Всероссийский селектор
28.08.2017
Первого сентября новый учебной год начнется для 15,5 миллионов школьников страны. В первый класс пойдут 1 миллион 800 тысяч ребят.Готовность системы образования обсудили на федеральном уровне.
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