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Всероссийский селектор

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28.08.2017

Первого сентября новый учебной год начнется для 15,5 миллионов школьников страны. В первый класс пойдут 1 миллион 800 тысяч ребят.Готовность системы образования обсудили на федеральном уровне.

Теги:1 сентябряДень знанийшколаселекторДмитрий Медведевобразование

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