Воспоминания горожан

18 декабря ЗАГС отпразднует грандиозный юбилей — 100 лет. В прошлом выпуске мы рассказали вам об истории возникновении ведомства и о том, каким образом хранятся документы в архивах. Сегодня расскажем о том, какие воспоминания с ЗАГСом связывают жителей нашего города.