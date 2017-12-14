Воспоминания горожан
14.12.2017
18 декабря ЗАГС отпразднует грандиозный юбилей — 100 лет. В прошлом выпуске мы рассказали вам об истории возникновении ведомства и о том, каким образом хранятся документы в архивах. Сегодня расскажем о том, какие воспоминания с ЗАГСом связывают жителей нашего города.
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