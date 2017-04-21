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Волонтеры "Альтаира"

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21.04.2017

«Везде где есть человек, есть возможность для доброты». Под таким девизом вот уже два года живет волонтерское объединение «Альтаир».

Теги:Волонтерыальтаиробъединениестаршеклассники

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