Во Мценске провели военно-победную акцию под названием «Негасимый огонь памяти»
01.08.2018
Вспомнили тех, кто не вернулся с полей сражений, отдав свои жизни в боях за Мценск. Эта историческо-мемориальная акция была сдобрена выступлениями: прозвучали стихи и песни о войне.
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