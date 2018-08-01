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  4. Во Мценске провели военно-победную акцию под названием «Негасимый огонь памяти»

Во Мценске провели военно-победную акцию под названием «Негасимый огонь памяти»

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01.08.2018

Вспомнили тех, кто не вернулся с полей сражений, отдав свои жизни в боях за Мценск. Эта историческо-мемориальная акция была сдобрена выступлениями: прозвучали стихи и песни о войне.

Теги:Мценсккраеведческий музейакцияВОВПобеда

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