Во Мценске прошел военно-исторический фестиваль
24.07.2018
Над окраиной Мценска летали фашисты. Точнее, тряпочные куклы в полный человеческий рост, лишь только должные изображать немецких оккупантов. И летали они при разрывах от огня советской артиллерии, роль которой примерили на себя пиротехники — те, что прибыли на «Мценский военно-исторический фестиваль», включающий реконструкцию боя за город.
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