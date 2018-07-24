Во Мценске прошел военно-исторический фестиваль

Над окраиной Мценска летали фашисты. Точнее, тряпочные куклы в полный человеческий рост, лишь только должные изображать немецких оккупантов. И летали они при разрывах от огня советской артиллерии, роль которой примерили на себя пиротехники — те, что прибыли на «Мценский военно-исторический фестиваль», включающий реконструкцию боя за город.