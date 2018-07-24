Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел24.07.2018 Вторник 17:11
сейчас в эфире
16:30
Документальный сериал
Невероятная наука|16+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Во Мценске прошел военно-исторический фестиваль

Во Мценске прошел военно-исторический фестиваль

Версия для печати

24.07.2018

Над окраиной Мценска летали фашисты. Точнее, тряпочные куклы в полный человеческий рост, лишь только должные изображать немецких оккупантов. И летали они при разрывах от огня советской артиллерии, роль которой примерили на себя пиротехники — те, что прибыли на «Мценский военно-исторический фестиваль», включающий реконструкцию боя за город.

Теги:Мценскфестивальвойнареконструкция

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/48076

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Свердловский район отметил 90-летие своего образования
24.07.2018

Свердловский район отметил 90-летие своего образования

Андрей Клычков провел прием гражан
24.07.2018

Андрей Клычков провел прием гражан

Клычков обязал руководство города поторопиться с ремонтом на улице Маринченко в Орле
24.07.2018

Клычков обязал руководство города поторопиться с ремонтом на улице Маринченко в Орле

35 лет колонии на двоих
24.07.2018

35 лет колонии на двоих

Орловские спасатели приняли участие в селекторе с главой МЧС
24.07.2018

Орловские спасатели приняли участие в селекторе с главой МЧС

$ USD62.9235(-0.27)25.07
€ EUR73.5261(-0.6)25.07

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online