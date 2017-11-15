Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.11.2017 Среда 20:09
сейчас в эфире
20:00
Передача
Время закона|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Визит в Верховье

Визит в Верховье

Версия для печати

15.11.2017

Жители Верховского района составили свой рейтинг проблемных вопросов. В нем плохие дороги, коммуналка, социальная сфера. Кто виноват и что дальше делать? — ответ на этот и другие вопросы верховцы искали вместе с Андреем Клычковым.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областиВерховский районпоездка

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43154

Добавил новость: 

Другие новости раздела

День призывника
15.11.2017

День призывника

Деньги от Вельковского
15.11.2017

Деньги от Вельковского

Оборудование для НКМЦ
15.11.2017

Оборудование для НКМЦ

Стенка на стенку
15.11.2017

Стенка на стенку

Воспитатель года
15.11.2017

Воспитатель года

$ USD60.249(+0.63)16.11
€ EUR71.1721(+1.49)16.11

Наш опрос

Что для вас имеет значение при выборе АЗС:
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online