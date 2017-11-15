Визит в Верховье
15.11.2017
Жители Верховского района составили свой рейтинг проблемных вопросов. В нем плохие дороги, коммуналка, социальная сфера. Кто виноват и что дальше делать? — ответ на этот и другие вопросы верховцы искали вместе с Андреем Клычковым.
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