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Орел03.02.2017 Пятница 07:00
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Визит раввина

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01.02.2017

В среду, 1 февраля, Орловщину посетил главный раввин страны Берл Лазар. В светской программе визита: посещение детского образовательного и еврейского культурного центров.

Теги:РаввинБерл Лазарвизитеврейский культурный центр

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