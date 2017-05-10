Визит чемпиона
10.05.2017
В Орле побывал двухкратный олимпийский чемпион по бобслею — Александр Зубков. Президент федерации бобслея России в ходе визита в областную столицу провел встречи с губернатором Вадимом Потомским и начальником регионального спортуправления Александром Муромским.
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