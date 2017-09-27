Визит Бедрицкого
27.09.2017
Советник президента Российской Федерации Александр Бедрицкий лично поздравил губернатора Орловской области и жителей региона с важной датой в истории Орловщины.
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