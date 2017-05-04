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Ветераны в УВД

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04.05.2017

В управлении внутренних дел по Орловской области в преддверии Дня Победы чествуют ветеранов ведомства.

Теги:УМВД по Орловской областиДень Победы9 маяветераны

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