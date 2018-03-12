Весна не скоро

В ближайшее время орловчанам не стоит ждать весенней погоды. По информации орловского гидрометцентра, в начале недели стрелка термометра опустится до −7 градусов, к четвергу ожидается незначительное потепление до −3, а на выходных вновь прогнозируется похолодание.