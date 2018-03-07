Весенние подарки
07.03.2018
Сколько улыбок и блеска в глазах сегодня увидели мужины, поздравляя своих женщин-коллег в преддверии 8 марта. Первый весенний праздник — самая долгожданная пора не только для прекрасной половины человечества, но и для продавцов цветов, духов и игрушек.
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