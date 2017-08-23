Вернуть зрение
23.08.2017
46-летней жительнице Ливен Светлане Король требуется ваша помощь. Диагноз глаукома поставили ей врачи еще в детстве. Однако, несколько месяцев назад заболевание обострилось.
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