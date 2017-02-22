Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.02.2017 Среда 16:49
сейчас в эфире
16:00
Телесериал
Тухачевский: заговор маршала. 3-я серия|16+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Верной дорогой

Верной дорогой

Версия для печати

22.02.2017

«Вы на очень верном пути», — сказал советник Президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко во время визита в клинику имени З. И. Круглой.

Теги:Герман КлименкоВладимир ПутининтернетНКМЦ

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31848

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Фитосанитарный контроль
22.02.2017

Фитосанитарный контроль

Праздничный концерт
22.02.2017

Праздничный концерт

Вдали от родины
22.02.2017

Вдали от родины

Выступление губернатора
21.02.2017

Выступление губернатора

Перспективы Корсаковского района
21.02.2017

Перспективы Корсаковского района

$ USD57.4762(-0.38)23.02
€ EUR60.4535(-0.76)23.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online