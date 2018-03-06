Вековой юбилей
06.03.2018
В 2018-м году вековой юбилей отметит Орловский областной союз потребительских обществ. Организация отвечает за розничную и оптовую торговлю товарами, произведенными в регионе, общественное питание и заготовки.
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