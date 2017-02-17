Вечер памяти
17.02.2017
В Орловском музее изобразительных искусств прошел вечер памяти Валентина Анисимова, посвященный 75-летию со Дня рождения орловского художника.
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