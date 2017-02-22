Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.02.2017 Среда 16:49
сейчас в эфире
16:00
Телесериал
Тухачевский: заговор маршала. 3-я серия|16+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Вдали от родины

Вдали от родины

Версия для печати

22.02.2017

Жители нашей области во время Второй Мировой сражались не только за свою Родину. Уроженца Колпнянского района, Николая Рыжкова, война забросила далеко от родного края.

Теги:Вторая мироваяветеранСеверная Кореявойна

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31840

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Верной дорогой
22.02.2017

Верной дорогой

Фитосанитарный контроль
22.02.2017

Фитосанитарный контроль

Праздничный концерт
22.02.2017

Праздничный концерт

Выступление губернатора
21.02.2017

Выступление губернатора

Перспективы Корсаковского района
21.02.2017

Перспективы Корсаковского района

$ USD57.4762(-0.38)23.02
€ EUR60.4535(-0.76)23.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online