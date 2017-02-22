Вдали от родины
22.02.2017
Жители нашей области во время Второй Мировой сражались не только за свою Родину. Уроженца Колпнянского района, Николая Рыжкова, война забросила далеко от родного края.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31840
Другие новости раздела
22.02.2017
Верной дорогой
22.02.2017
Фитосанитарный контроль
22.02.2017
Праздничный концерт
21.02.2017
Выступление губернатора
21.02.2017
Перспективы Корсаковского района
$ USD57.4762(-0.38)23.02
€ EUR60.4535(-0.76)23.02
Наш опрос
Что для вас важнее всего в работе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: