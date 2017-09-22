Вакцинация детей
22.09.2017
Вакцинация необходима, констатирует главный врач НКМЦ им. Круглой, кандидат медицинских наук Алексей Медведев. Накануне он ответил на вопросы орловчан в прямом эфире «Первого областного».
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