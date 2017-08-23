Вакцина против гриппа в Орле
23.08.2017
Противогриппозные вакцины начали поступать в Орловский регион. Специалисты управления Роспотребнадзора напоминают, что необходимо своевременно позаботиться о своем здоровье и о здоровье близких.
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