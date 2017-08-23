Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.08.2017 Среда 23:30
сейчас в эфире
23:30
Передача
Время закона|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Вакцина против гриппа в Орле

Вакцина против гриппа в Орле

Версия для печати

23.08.2017

Противогриппозные вакцины начали поступать в Орловский регион. Специалисты управления Роспотребнадзора напоминают, что необходимо своевременно позаботиться о своем здоровье и о здоровье близких.

Теги:РоспотребнадзорОрелОрловская областьгриппвакцина

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/41555

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Без крыши над головой
23.08.2017

Без крыши над головой

Метры и миллионы
23.08.2017

Метры и миллионы

Линия раздора
23.08.2017

Линия раздора

Деньги от министерства
23.08.2017

Деньги от министерства

Новый вид мошенничества
23.08.2017

Новый вид мошенничества

$ USD59.1312(+0.09)24.08
€ EUR69.5619(-0.03)24.08

Наш опрос

Что отремонтировали в вашем дворе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online