В Вятском Посаде стартовал фестиваль "Традиции Святой Руси"

Первый Международный фестиваль православной культуры и народного искусства взял старт на Орловщине. Местом проведения «Традиций Святой Руси» — именно такое название получил фестиваль — не случайно был выбран Вятский Посад, где ровно год назад появился духовно-православный комплекс.