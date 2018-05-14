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  4. В Вятском Посаде стартовал фестиваль "Традиции Святой Руси"

В Вятском Посаде стартовал фестиваль "Традиции Святой Руси"

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14.05.2018

Первый Международный фестиваль православной культуры и народного искусства взял старт на Орловщине. Местом проведения «Традиций Святой Руси» — именно такое название получил фестиваль — не случайно был выбран Вятский Посад, где ровно год назад появился духовно-православный комплекс.

Теги:Вятский Посаддуховно-православный центрфестивальоткрытие

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