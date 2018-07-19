В Верховском районе началась заготовка кормов
17.07.2018
В Верховском районе сани готовят летом. В минувшие выходные одно из хозяйств района закончило уборку однолетних трав. Они пойдут на сенаж, то есть в будущем послужат высокопитательным кормом для животных. За процессом его заготовки наблюдала наша съемочная группа.
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