Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.07.2018 Четверг 12:23
сейчас в эфире
12:00
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В Верховском районе началась заготовка кормов

В Верховском районе началась заготовка кормов

Версия для печати

17.07.2018

В Верховском районе сани готовят летом. В минувшие выходные одно из хозяйств района закончило уборку однолетних трав. Они пойдут на сенаж, то есть в будущем послужат высокопитательным кормом для животных. За процессом его заготовки наблюдала наша съемочная группа.

Теги:ВерховьеВерховский районуборкакорм

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/47927

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Сроки дорожного ремонта на Васильевской под угрозой срыва
18.07.2018

Сроки дорожного ремонта на Васильевской под угрозой срыва

Поддержка фермерства на Орловщине
18.07.2018

Поддержка фермерства на Орловщине

Облсовет обсудил вопросы территориального самоуправления в Орловской области
18.07.2018

Облсовет обсудил вопросы территориального самоуправления в Орловской области

Жители деревни в Малоархангельском районе 40 лет живут без дороги
18.07.2018

Жители деревни в Малоархангельском районе 40 лет живут без дороги

В доме на Черкасской произошел пожар
18.07.2018

В доме на Черкасской произошел пожар

$ USD62.9006(+0.47)19.07
€ EUR73.1345(-0.11)19.07

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online