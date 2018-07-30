В субботу в Верховском районе открыли памятный знак «Населенный пункт воинской доблести»
30.07.2018
В мероприятии приуроченном, к 75-й годовщине освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков принял участие глава региона Андрей Клычков. В этот же день верховцы отметили 90-летие со дня образования района.
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