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  4. В субботу в Верховском районе открыли памятный знак «Населенный пункт воинской доблести»

В субботу в Верховском районе открыли памятный знак «Населенный пункт воинской доблести»

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30.07.2018

В мероприятии приуроченном, к 75-й годовщине освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков принял участие глава региона Андрей Клычков. В этот же день верховцы отметили 90-летие со дня образования района.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областиВерховский районосвобождение от немецко-фашистских захватчиков

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