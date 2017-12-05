В стихах об экоголии
04.12.2017
Музей писателей-орловцев предлагает завершить год экологии стихами и в литературной форме выразить свое восхищение, а, может, и тревогу на тему самых важных проблем экологии. На днях попробовать свои силы в музей пришли первоклассники.
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