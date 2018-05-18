В Среднерусском институте управления обсудили права человека на Орловщине

В Среднерусском институте управления — филиале РАНХиГС, прошла 10-я международная научно-практическая конференция по правам и свободам человека. Участники встречи обсудили актуальные проблемы правовой охраны личности, а также вопрос о защите законных интересов и прав гражданина в международном и российском законодательстве.