В Среднерусском институте управления обсудили права человека на Орловщине
18.05.2018
В Среднерусском институте управления — филиале РАНХиГС, прошла 10-я международная научно-практическая конференция по правам и свободам человека. Участники встречи обсудили актуальные проблемы правовой охраны личности, а также вопрос о защите законных интересов и прав гражданина в международном и российском законодательстве.
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