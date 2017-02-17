В семью по фотографии
17.02.2017
Усыновление по фотографии. Проект «отзовитесь добрые сердца» вновь представил публике свою выставку.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31615
Другие новости раздела
17.02.2017
Патриотическая акция
17.02.2017
Фронт работ Потомского
17.02.2017
К паводкам готовы
16.02.2017
Встреча Потомского с омбудсменом
16.02.2017
За ответом к губернатору
$ USD57.6342(+0.48)18.02
€ EUR61.4496(+0.8)18.02
Наш опрос
Что для вас важнее всего в работе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: