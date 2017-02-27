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В преддверии поста

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27.02.2017

В понедельник, 27 февраля, начался Великий пост. Он продлится до 15 апреля и завершится празднованием Пасхи. Его предаварили масленица и Прощенное воскресенье.

Теги:Великий Постпрощенное воскресеньемасленицаПасхапраздники

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