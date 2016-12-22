Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.12.2016 Четверг 21:14
сейчас в эфире
20:25
Художественный фильм
Пенелопа|16+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В память о Примакове

В память о Примакове

Версия для печати

22.12.2016

Евгений Примаков — человек эпохи. В Фетовском зале ТМК «ГРИНН» презентовали собрание сочинений этого политического деятеля, одного из патриархов российской государственности. 10 томов, всё творческое наследие, изданы по инициативе Российской торгово-промышленной палаты. Её Примаков возглавлял в течение 10 лет.

Теги:Евгений ПримаковпамятьГРИННТПП РФ

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/29472

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Контроль над властью
22.12.2016

Контроль над властью

Орден за труд
22.12.2016

Орден за труд

Жизнь в кредит
22.12.2016

Жизнь в кредит

Гемодиализ в Ливнах
22.12.2016

Гемодиализ в Ливнах

Судебные приставы
22.12.2016

Судебные приставы

$ USD60.8641(-0.25)23.12
€ EUR63.5604(-0.05)23.12

Наш опрос

В районах области откроют приемные Губернатора. С какими вопросами вы бы обратились?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online