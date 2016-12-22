В память о Примакове

Евгений Примаков — человек эпохи. В Фетовском зале ТМК «ГРИНН» презентовали собрание сочинений этого политического деятеля, одного из патриархов российской государственности. 10 томов, всё творческое наследие, изданы по инициативе Российской торгово-промышленной палаты. Её Примаков возглавлял в течение 10 лет.