В память о Примакове
22.12.2016
Евгений Примаков — человек эпохи. В Фетовском зале ТМК «ГРИНН» презентовали собрание сочинений этого политического деятеля, одного из патриархов российской государственности. 10 томов, всё творческое наследие, изданы по инициативе Российской торгово-промышленной палаты. Её Примаков возглавлял в течение 10 лет.
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