В память о подвиге
06.12.2017
В областной администрации прошла очередная ежегодная конференция поисковиков. Она была приурочена ко Дню неизвестного солдата и посвящена итогам «Вахты Памяти 2017».
Короткая ссылка obl1.ru/~/43565
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