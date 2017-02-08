В память о Курнакове
08.02.2017
В память о талантливом художнике в мемориальной мастерской Андрея Ильича Курнакова прошло мероприятие, приуроченное к годовщине смерти орловского живописца.
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