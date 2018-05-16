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В Орловской области растет число "брошенных" домов

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16.05.2018

Количество «брошенных» домов в Орловской области растет. Положительная динамика по решению вопроса есть только в Должанском и Орловском районах. Об этом депутатам областного совета на комитете по строительству и ЖКХ в среду рассказал представитель региональной жилищной инспекции.

Теги:жилинспекцияоблсоветдепутатыброшенные дома

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