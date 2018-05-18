В Орле завершился очередной чемпионат WorldSkills
18.05.2018
Второй студенческий отборочный чемпионат WorldSkills в пятницу завершил свою работу в Орле. 15 финалистов, каждый в своей компетенции, будут представлять Орловскую область в финале национального чемпионата, который пройдет в ноябре 2018 года в Москве.
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