Фонд Пожарной безопасности — некоммерческая организация, в учредителях которой находятся государственные структуры, в том числе МЧС России. Он оказывает полный комплекс услуг и решение любых сложных вопросов в сфере лицензионной деятельности в области пожарной безопасности. В Орле задержаны двое сотрудников Госпожнадзора за получение взятки от директора орловского филиала этого фонда.