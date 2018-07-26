В Орле задержаны двое сотрудников Госпожнадзора за получение взятки
26.07.2018
Фонд Пожарной безопасности — некоммерческая организация, в учредителях которой находятся государственные структуры, в том числе МЧС России. Он оказывает полный комплекс услуг и решение любых сложных вопросов в сфере лицензионной деятельности в области пожарной безопасности. В Орле задержаны двое сотрудников Госпожнадзора за получение взятки от директора орловского филиала этого фонда.
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