В Орле пройдет велогонка Город первого салюта» - Кубок «Газпром – РусВело»

Орловщина станет местом проведения первых Всероссийских соревнований по велосипедному спорту «Город первого салюта» — Кубок «Газпром — РусВело». Гонки пройдут 25-27 июля на территории Орловского района и областной столицы. Напомним, месяц назад о подготовке к соревнованиям главе региона Андрею Клычкову рассказал наш земляк, известный во всем мире велогонщик, победитель престижных многодневных международных велогонок Денис Меньшов.