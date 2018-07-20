В Орле пройдет велогонка Город первого салюта» - Кубок «Газпром – РусВело»
20.07.2018
Орловщина станет местом проведения первых Всероссийских соревнований по велосипедному спорту «Город первого салюта» — Кубок «Газпром — РусВело». Гонки пройдут 25-27 июля на территории Орловского района и областной столицы. Напомним, месяц назад о подготовке к соревнованиям главе региона Андрею Клычкову рассказал наш земляк, известный во всем мире велогонщик, победитель престижных многодневных международных велогонок Денис Меньшов.
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