В Орле продолжается обсуждение стратегии развития региона до 2035 года

После рассмотрения всех поступивших предложений документ будет утверждён. О проекте статегии шла речь на заседании экспертного совета по развитию предпринимательства при губернаторе Орловской области. На встрече бизнеса и власти назвали имена новых советников главы региона, которые будут работать на общественных началах.