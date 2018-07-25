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В Орле продолжается обсуждение стратегии развития региона до 2035 года

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25.07.2018

После рассмотрения всех поступивших предложений документ будет утверждён. О проекте статегии шла речь на заседании экспертного совета по развитию предпринимательства при губернаторе Орловской области. На встрече бизнеса и власти назвали имена новых советников главы региона, которые будут работать на общественных началах.

Теги:стратегия развитияОрловская областьбизнесвласть

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