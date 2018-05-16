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  4. В Орле определили лучших педагогов

В Орле определили лучших педагогов

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16.05.2018

В Орловском аграрном университете назвали имена лучших педагогов и воспитателей. Более 80 участников из 20 районов области боролись за победу в 4 номинациях: «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют».

Теги:ОГАУнаграждениеучителявоспитателипедагоги

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