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  4. В ОГУ состоялась научная конференция к годовщине Крещения Руси

В ОГУ состоялась научная конференция к годовщине Крещения Руси

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27.07.2018

«Крещение Руси: богословские, культурные и исторические проблемы в контексте вызовов III тысячелетия». Научно-просветительская конференция под таким названием накануне состоялась в фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева. Встреча представителей научной общественности и духовенства была организована Орловским государственным университетом, общецерковной аспирантурой и научно-образовательной теологической ассоциацией.

Теги:ОГУ им ТургеневаконференцияКрещение Русибогословие

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