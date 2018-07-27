В ОГУ состоялась научная конференция к годовщине Крещения Руси

«Крещение Руси: богословские, культурные и исторические проблемы в контексте вызовов III тысячелетия». Научно-просветительская конференция под таким названием накануне состоялась в фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева. Встреча представителей научной общественности и духовенства была организована Орловским государственным университетом, общецерковной аспирантурой и научно-образовательной теологической ассоциацией.